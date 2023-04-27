Оппозиция в заксобрании Алтайского края не добилась снижения муниципального фильтра на выборах губернатора

Фракция партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) в законодательном собрании Алтайского края не смогла продвинуть свою инициативу о снижении муниципального фильтра (с 10% до 5%) на выборах губернатора региона и возможности самовыдвиженцам участвовать в кампании такого уровня. Сейчас выдвигать кандидатов на выборы губернатора в крае могут только политические партии.

«Президент может быть выдвинут в порядке самовыдвижения, мэр, депутаты разных уровней и лишь губернатор Алтайского края не может быть самовыдвиженцем. Самовыдвижение – это возможность участия в выборах более широких категорий граждан. При этом он должен не только пройти муниципальный фильтр, но и собрать 0,5% подписей от числа зарегистрированных в крае избирателей»,– сказал сегодня на сессии АКЗС руководитель фракции СРЗП Александр Молотов. Он также отметил, что снижение муниципального фильтра повысит конкуренцию на выборах. Ранее авторы законопроекта сообщали, что реализация этой инициативы позволит выдвинуть единого кандидата от левых сил.

Предложение СРЗП поддержала фракция КПРФ, которая ранее также выступала с предложением снизить муниципальный фильтр. Она была рассмотрена на сессии в январе и не набрала нужное количество голосов. Глава фракции «Коммунистическая партия «Коммунисты России» Сергей Матасов заявил, что партия уверена, что «соберет фильтр при том процентном соотношении, что есть сейчас». «Если мы не примем этот законопроект, то СРЗП не будет выдвигать своего кандидата? Я уверен, что они обратятся с удовольствием к партии власти с просьбой поддержать своего кандидата. Это, наверное, правильно»,– сказал он.

В результате за инициативу СРЗП проголосовали на сессии 29 депутатов при необходимых 35 голосах, против – 28.

В действующем созыве заксобрания Алтайского края 68 депутатов. Фракция «Единой России» располагает 32 мандатами, у КПРФ — 21, у «Справедливой России — За правду» — пять, у «Коммунистов России» и ЛДПР — по четыре. Для принятия законопроекта необходимо собрать 35 голосов — большинство от установленного числа депутатов. Выборы губернатора Алтайского края состоятся в сентябре. На прошлой неделе первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поддержал намерение губернатора Алтайского края Виктора Томенко выдвинуться на пост главы региона на предстоящих выборах.

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Оксана Павлова