Муниципальный фильтр на губернаторских выборах в Алтайском крае сохранен на уровне 7%

КПРФ не удалось добиться снижения муниципального фильтра на выборах губернатора Алтайского края. Сессия регионального парламента, обсудившая это предложение, проходит 26 января.

Согласно Кодексу Алтайского края о выборах, выдвижение кандидата в губернаторы «должны поддержать 7% депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований». КПРФ предложила снизить планку до 5%.

В ходе обсуждения вопроса инициативу КПРФ поддержали «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и ЛДПР. О поддержке предложения «в целом» заявила и фракция «Коммунистов России». Против выступила «Единая Россия». В результате проект изменений в Кодекс о выборах получил 30 голосов при необходимых 35 (большинство от установленного числа депутатов). Против проголосовали 29 человек, еще один воздержался.

Выборы губернатора Алтайского края состоятся в сентябре 2023 года. На предыдущих выборах в 2018 году КПРФ не выставляла своего кандидата, объяснив это невозможностью преодолеть муниципальный фильтр.

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Валерий Лавский