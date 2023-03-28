На фильтр давят слева

Оппозиция в законодательном собрании Алтайского края не оставляет попыток изменить регламент предстоящих губернаторских выборов, призванных облегчить выдвижение кандидатов. В апреле парламент региона рассмотрит инициативу партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), которая вслед за КПРФ предложила законопроект о снижении муниципального фильтра и возможности самовыдвижения кандидатов. Авторы документа полагают, что реализация этой инициативы позволит выдвинуть единого кандидата от левых сил. В КПРФ готовы поддержать документ, но в появление единого кандидата от левых сил не верят. По мнению политолога, шансы на то, что заксобрание примет законопроект, крайне малы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторы законодательной инициативы считают, что возможность самовыдвижения на выборах губернатора позволит создать коалицию оппозиционных сил

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Авторы законодательной инициативы считают, что возможность самовыдвижения на выборах губернатора позволит создать коалицию оппозиционных сил

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Фракция СРЗП внесла в заксобрание Алтайского края законопроект, предусматривающий изменения регионального кодекса о выборах и референдумах. По данным пресс-службы регионального отделения (РО) партии, в документе содержатся две важные поправки: одна разрешает самовыдвижение кандидатов, вторая — снижает с 10% до 5% долю необходимых подписей депутатов и (или) избранных глав районов и городов в подписных листах, представленных кандидатом для прохождения муниципального фильтра.

Сейчас кодекс разрешает баллотироваться в губернаторы лишь от политических партий. Согласно действующей редакции документа, выдвижение должны поддержать своими подписями 7% депутатов представительных органов власти муниципальных образований и (или) избранных глав муниципальных образований, причем 10% подписей должны приходиться на депутатов и глав районного и городского уровней.

«Отсутствие института самовыдвижения препятствует выдвижению единого кандидата от оппозиции, которого могли бы (без ущерба для своего рейтинга) поддержать разные политические силы»,— пояснил появление законопроекта руководитель фракции СРЗП Александр Молотов. По оценке РО партии, оба эти предложения в сумме позволят оппозиционным силам выдвинуть единого кандидата в губернаторы и общими усилиями самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр.

Как подтвердили в пресс-службе заксобрания, законопроект справороссов поступил в парламент. Вопрос может быть вынесен на сессию в апреле. В действующем созыве заксобрания Алтайского края 68 депутатов. Фракция «Единой России» располагает 32 мандатами, у КПРФ — 21, у «Справедливой России — За правду» — пять, у «Коммунистов России» и ЛДПР — по четыре. Для принятия законопроекта необходимо собрать 35 голосов — большинство от установленного числа депутатов.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в январе этого года заксобрание рассмотрело законопроект фракции КПРФ о снижении муниципального фильтра с 7% до 5%. Инициативу поддержали 30 депутатов при необходимом минимуме в 35 голосов. Тогда фракция СЗРП проголосовала за предложение КПРФ.

«Мы всегда за уменьшение всех искусственных барьеров на выборах. Особенно это касается снижения муниципального фильтра. Думаю, будем поддерживать»,— прокомментировал „Ъ-Сибирь“ инициативу справороссов заместитель руководителя фракции КПРФ в заксобрании Игорь Арцибашев. Но целесо­образность самовыдвижения вызвала у него сомнения. Господин Арцибашев предположил, что такой возможностью сможет воспользоваться «Единая Россия», выдвигая своего кандидата под видом самовыдвиженца. «Задачи у эсеров реально объединяться с КПРФ никогда не стояло»,— добавил замруководителя фракции, говоря о возможности появления единого оппозиционного кандидата.

«Заседания фракции по этому вопросу еще не было, но на данный момент, зная настроения наших депутатов, мы склоняемся к тому, чтобы поддержать данный законопроект. Мы считаем, что любой гражданин имеет право выдвигаться и быть избранным»,— сообщил „Ъ-Сибирь“ руководитель фракции «Коммунистов России» Сергей Матасов. Политик согласен с тем, что возможность самовыдвижения позволит создать коалицию оппозиционных сил. Поддержал он и идею отмены муниципального фильтра.

В январе 2023 года «Единая Россия» при голосовании в заксобрании выступила за сохранение муниципального фильтра в нынешнем виде. «Несмотря на то что эсеры вносят интересное предложение о самовыдвижении кандидата, они зачем-то вновь возвращаются к муниципальному фильтру»,— прокомментировал „Ъ-Сибирь“ новую инициативу заместитель руководителя фракции Денис Голобородько. Он также отметил, что законопроект появился в преддверии старта избирательной кампании, а его авторы «анонсировали широкое обсуждение поправок и призвали оппозицию объединиться, тем самым повышая градус дискуссии».

Политтехнолог Константин Лукин считает возможность принятия законопроекта крайне низкой, поскольку он, очевидно, не будет поддержан «Единой Россией». «Даже простое снижение фильтра до 5% не дает оппозиционным партиям возможности прохождения муниципального фильтра без помощи „Единой России“»,— отметил он. По прогнозу господина Лукина, «возможность объединения оппозиции, если и будет звучать, то, скорее, в качестве лозунга, чем чего-то реального».

Валерий Лавский