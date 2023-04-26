Дома культуры построили некультурно

Возбуждено уголовное дело в отношении министра строительства Самарской области Николая Плаксина. Оно связано с незаконной выдачей региональным минстроем разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов культуры — здания не соответствовали требованиям проектной документации. Ранее под следствием оказался руководитель Госстройнадзора Владимир Захарин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Плаксин

Фото: Правительство Самарской области Николай Плаксин

Фото: Правительство Самарской области

ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении министра строительства Николая Плаксина. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Чиновника задержали на рабочем месте. В здании министерства строительства региона и в доме Николая Плаксина прошли обыски.

По информации парламентария, уголовное дело связано с незаконной выдачей региональным минстроем разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов культуры в муниципальных районах. Их построили по национальному проекту «Культура». Здания были введены в эксплуатацию, несмотря на то что не соответствовали требованиям проектной документации.

Следователи ГСУ при ГУ МВД России по региону вынесли постановление о задержании министра на двое суток в ИВС. Чиновник отказался давать показания и сотрудничать со следствием, рассказал Александр Хинштейн.

В региональном правительстве прокомментировали «Ъ» информацию о задержании Николая Плаксина: «Всегда строим свою работу на принципах соблюдения закона. Правительством региона, безусловно, будет оказано полное содействие следствию. Рассчитываем, что уполномоченные органы взвешенно и по справедливости разберутся в ситуации».

В связи с этим же преступлением ранее было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Госстройнадзора Самарской области (ГИСН) Владимира Захарина. Чиновника и трех его подчиненных арестовали в мае 2022 года. Им также вменили ч. 3 ст. 286 УК РФ. По версии следователей, в январе того же года в ГИСН скрыли факты несоответствия требованиям проектной документации на двух объектах, возводимых по нацпроекту «Культура» в Большеглушицком и Кинель-Черкасском районах области. Как сообщал Александр Хинштейн, противоправные указания глава ГИСН получал от вышестоящих руководителей в региональном правительстве, которые отчитывались перед федеральным центром о достижении целевых показателей нацпроекта.

В июне 2022 года суд арестовал генерального директора ООО «Тет а тет "М"» Дениса Фельдблита. Именно эта компания занималась строительством указанных объектов культуры. Главой «Тет а тет "М"», по версии следователей, были подготовлены и подписаны акты о приемке выполненных работ, содержащие ложные сведения о наименовании материалов, работ и услуг, предусмотренных соглашением. За работу компания получила более 200 млн руб., при этом «работы на общую сумму более 2,2 млн руб. выполнены не были», отметили в следственном органе. В декабре Дениса Фельдблита насмерть сбил внедорожник. Уголовное дело против Владимира Захарина и других сотрудников ГИСН готовится к передаче в суд.

В конце прошлого года Александр Хинштейн обращался в прокуратуру с просьбой проверить Николая Плаксина на предмет конфликта интересов. Как считает депутат, министр «помогает» группе компаний «Волгатрансстрой» (ВТС).

До того как возглавить региональный минстрой в сентябре 2021 года, Николай Плаксин работал генеральным директором АО «Волгатрансстрой-метро». По информации парламентария, при министре Николае Плаксине структуры ВТС получили 35 госконтрактов на общую сумму более 12,5 млрд руб. Практически все контракты заключаются по максимальной цене, что «крайне невыгодно для бюджета, но зато помогает озолотить "своих" подрядчиков», отмечал господин Хинштейн. Часть контрактов заключена подведомственным минстрою Управлением капитального строительства Самарской области.

На следующий день после задержания главы минстроя региона Александр Хинштейн сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных руководителей областного министерства транспорта по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Установлено, что руководители минтранса нанесли ущерб региональному бюджету почти на 30 млн. руб., отмечает депутат. Это произошло во время исполнения госконтракта на разработку интеллектуальной транспортной системы Самара—Тольятти, заключенного с РосдорНИИ. Подрядчик выполнил условия контракта, однако министерство отказалось оплачивать работы, поясняет парламентарий. В итоге подрядчик через суд взыскал с министерства более 119 млн руб. за выполненную работу, а также неустойку в размере 29,7 млн руб.

Ани Айвазян, Сабрина Самедова, Самара