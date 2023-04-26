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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области задержали жителя Твери, планировавшего вступить в украинский «Легион "Свобода России"»

Белгородское управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении жителя Твери 2003 года рождения по признакам приготовления к госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Об этом сообщили в управлении. Молодой человек заключен под стражу.

Подозреваемый (его имя не раскрывается) был задержан сотрудниками регионального УФСБ и пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. По данным ведомства, он изучил сводки боевых действий на приграничной территории Украины и «разработал пеший маршрут пересечения госграницы в обход установленных пунктов пропуска». На Украине он собирался воевать на стороне ВСУ в составе формирования «Легион "Свобода России"».

Чтобы убедить украинских командиров в своих намерениях, подозреваемый планировал поджечь военкомат в одном из городов Центральной России и отправить видеоотчет представителям «Легиона», рассказали в УФСБ.

Ранее сегодня, 26 апреля, стало известно, что следственный отдел УФСБ по Белгородской области возбудил уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в отношении жителя региона за комментарий в соцсети «ВКонтакте». Подозреваемый прокомментировал видеозапись с описанием удара по нефтебазе в Белгороде 1 апреля 2022 года.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олег Мухин, Воронеж

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