Возбуждено уголовное дело в отношении белгородца, оправдавшего украинский удар по нефтебазе

Следственный отдел УФСБ по Белгородской области расследует уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы) в отношении жителя региона, оставившего комментарий во «Вконтакте» под видеозаписью «Атака нефтебазы Белгорода 1.04.22». Об этом журналистам сообщили в региональном управлении.

Видеозапись была распространена в сообществе. Имя подозреваемого и название сообщества не раскрывается. Отмечается, что комментарий оправдывал удар по нефтебазе.

Как ликвидировали последствия атаки украинских вертолетов на нефтебазу и другие объекты в Белгороде — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин