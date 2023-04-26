В Госдуму внесены поправки об ответственности за организацию деятельности незарегистрированных НПО

Депутаты Госдумы внесли поправки, которые вводят административную и уголовную ответственность за создание и участие в деятельности незарегистрированных в России филиалах иностранных неправительственных организаций (НПО). Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Сообщение опубликовано в Telegram-канале комиссии.

Депутаты предлагают установить административную ответственность за участие в деятельности незарегистрированной в Минюсте НПО на территории России. Для физлиц предлагается установить штраф в размере 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс. руб. Для иностранцев и лиц без гражданства предлагают установить штраф в 50 тыс. руб. с возможностью административного выдворения из России.

Согласно поправкам, уголовная ответственность может грозить тем, кто ранее подвергался аналогичному административному наказанию. Максимальный срок лишения свободы составит три года.

Поправками также предлагается ввести новое основание для отказа иностранным НПО в регистрации филиала в России. Минюст сможет отказывать тем организациям, чьи подразделения в России были исключены из соответствующего перечня в течении трех предшествующих лет из-за нарушения закона.

«Очевидно, что иностранная НПО, которая намеренно отказывается регистрировать в Минюсте свой филиал, то есть действовать в соответствии с законодательством нашей страны, не может преследовать никаких благих целей. Работа таких организаций — это вмешательство во внутренние дела и попытка дестабилизировать обстановку в России. И ответственность за это необходима»,— сказал Василий Пискарев.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Нежелательная помощь».

Олеся Павленко