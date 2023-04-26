Фото дня: 26 апреля

Авиашоу в честь Дня независимости Израиля, «Автопробег Победы» в Москве и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тель-Авив, Израиль. Люди наблюдают за выступлением пилотажной группы израильских ВВС на авиашоу, посвященном 75-летию независимости страны Фото: Ohad Zwigenberg / AP Москва. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступает на просветительском марафоне «Знание.Первые» Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Славутич, Украина. Сотрудники Чернобыльской АЭС держат свечи у мемориала жертвам Чернобыльской аварии в годовщину ядерной катастрофы Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Екатеринбург. Экс-мэр Евгений Ройзман (признан иностранным агентом) на заседании Октябрьского районного суда по делу о дискредитации вооруженных сил РФ Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Москва. Участники «Автопробега Победы» перед началом ретро-ралли Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Тель-Авив, Израиль. Люди наблюдают за выступлением пилотажной группы израильских ВВС на авиашоу, посвященном 75-летию независимости страны Фото: Ohad Zwigenberg / AP Москва. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступает на просветительском марафоне «Знание.Первые» Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Славутич, Украина. Сотрудники Чернобыльской АЭС держат свечи у мемориала жертвам Чернобыльской аварии в годовщину ядерной катастрофы Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Екатеринбург. Экс-мэр Евгений Ройзман (признан иностранным агентом) на заседании Октябрьского районного суда по делу о дискредитации вооруженных сил РФ Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Москва. Участники «Автопробега Победы» перед началом ретро-ралли Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото