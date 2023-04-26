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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 26 апреля

Запоминающиеся кадры среды

Авиашоу в честь Дня независимости Израиля, «Автопробег Победы» в Москве и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Тель-Авив, Израиль. Люди наблюдают за выступлением пилотажной группы израильских ВВС на авиашоу, посвященном 75-летию независимости страны

Тель-Авив, Израиль. Люди наблюдают за выступлением пилотажной группы израильских ВВС на авиашоу, посвященном 75-летию независимости страны

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Москва. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступает на просветительском марафоне «Знание.Первые»

Москва. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступает на просветительском марафоне «Знание.Первые»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Славутич, Украина. Сотрудники Чернобыльской АЭС держат свечи у мемориала жертвам Чернобыльской аварии в годовщину ядерной катастрофы

Славутич, Украина. Сотрудники Чернобыльской АЭС держат свечи у мемориала жертвам Чернобыльской аварии в годовщину ядерной катастрофы

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Екатеринбург. Экс-мэр Евгений Ройзман (признан иностранным агентом) на заседании Октябрьского районного суда по делу о дискредитации вооруженных сил РФ

Екатеринбург. Экс-мэр Евгений Ройзман (признан иностранным агентом) на заседании Октябрьского районного суда по делу о дискредитации вооруженных сил РФ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Участники «Автопробега Победы» перед началом ретро-ралли

Москва. Участники «Автопробега Победы» перед началом ретро-ралли

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Тель-Авив, Израиль. Люди наблюдают за выступлением пилотажной группы израильских ВВС на авиашоу, посвященном 75-летию независимости страны

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Москва. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступает на просветительском марафоне «Знание.Первые»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Славутич, Украина. Сотрудники Чернобыльской АЭС держат свечи у мемориала жертвам Чернобыльской аварии в годовщину ядерной катастрофы

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Екатеринбург. Экс-мэр Евгений Ройзман (признан иностранным агентом) на заседании Октябрьского районного суда по делу о дискредитации вооруженных сил РФ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Участники «Автопробега Победы» перед началом ретро-ралли

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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