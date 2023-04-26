Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Азамата Улдарова взяли под госзащиту

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бывший боец частной военной компании Азамат Улдаров признан потерпевшим по уголовному делу о действиях сексуального характера (132 УК) и находится под госзащитой. Господин Пригожин раскритиковал действия следствия. По его мнению, в отношении Улдарова нужно возбудить дело о дискредитации формирований, содействующих армии России (280.3 УК).

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео, на котором Азамата Улдарова унижают и насилуют в ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области. Кроме того, как говорил Евгений Пригожин ранее, второй боец, Алексей Савичев, рассказал ЧВК, что его изнасиловали в тюрьме «Белый лебедь». По словам господина Пригожина, и Савичев, и Улдаров при поступлении в ЧВК «Вагнер» скрывали, что их «опустили» в колонии, и таким образом «форшманули» своих сослуживцев из «Вагнера».

«Другое дело, что им предъявлять никто ничего не будет, потому что это не их вина. Так вот теперь Улдаров находится под госзащитой»,— сказал господин Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба. По словам Евгения Пригожина, после обнародования фактов насилия было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

17 апреля Gulagu.net опубликовал видео, на котором Азамат Улдаров и Алексей Савичев рассказывают о совершенных ими военных преступлениях в Бахмуте. 18 апреля в Gulagu.net заявили, что Евгений Пригожин и сотрудники его службы безопасности начали угрожать бойцам, чтобы те отказались от этих заявлений.

После этого Азамат Улдаров в интервью RT сообщил, что сделал это заявление из-за шантажа и давления со стороны основателя Gulagu.net Владимира Осечкина (признан иностранным агентом), который грозился опубликовать видео, на котором над ним издеваются в колонии. Алексей Савичев, в свою очередь, сообщил, что дал интервью Gulagu.net за деньги.

Евгений Пригожин утверждает, что с Владимиром Осечкиным «явно сотрудничали либо представители криминального сообщества, либо сотрудники ФСИН, либо и те, и другие», поскольку сексуальное насилие над Улдаровым было записано на видеорегистратор ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области.

20 апреля Евгений Пригожин сообщил, что «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» попросила возбудить против Владимира Осечкина уголовное дело по статье «шантаж», против Улдарова и Савчиева — дело о распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК), и еще одно дело — против «группы лиц, в число которых могут входить сотрудники ФСИН».

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Анастасия Ларина