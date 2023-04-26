Полиция начала проверку из-за демонтажа памятника ссыльным иностранцам в Прикамье

ГУ МВД по Пермскому краю начало проверку по факту сноса мемориала в память о литовцах и поляках, сосланных на север региона в ходе политических репрессий. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе краевого главка МВД. Основанием для проверки стали публикации в СМИ.

Памятник ссыльным был установлен семь лет назад на кладбище бывшего спецпоселения Галяшор и не имел официального статуса, однако за ним ухаживали жители соседнего села, потомки репрессированных и правозащитники. О демонтаже мемориала стало известно 21 апреля, когда жители соседнего села Велва-База пришли на кладбище для уборки. При сносе памятника использовалась дорожная техника.

Дмитрий Астахов, Пермь