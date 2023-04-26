Зампред правления ВТБ: доллар и евро уйдут из структуры розничных депозитов к 2026 году

Тренд на дедолларизацию в банковской рознице продолжится, заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. По прогнозу банка, к концу года доля доллара и евро в портфеле вкладов упадет с 10% до 7%, а к концу 2025 года клиенты полностью откажутся от вкладов в валютах «недружественных» стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Господин Печатников утверждает, что размещение сбережений в рублях — «один из самых надежных и высокодоходных» способов. «В 2023 году объем привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц российских банков может показать прирост в 6,5%, достигнув 39 трлн руб. ВТБ планирует расти быстрее рынка и по итогам года обеспечить восьмипроцентный прирост по этому показателю»,— рассказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

В ВТБ уточнили, что клиенты банка все чаще конвертируют доллары и евро в рубли и юани. Совокупная доля этих валют по итогам года увеличится в портфеле сбережений до 93% (из них 90% — рубль), объем пассивов в китайской валюте — до 15 млрд юаней, ожидают в банке. «Учитывая эту тенденцию и темпы перехода клиентов к альтернативным инструментам сбережений, мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших двух—двух с половиной лет»,— уточнил Анатолий Печатников.

Олег Дерипаска ожидает, что доллар перестанет быть доминирующей валютой через пять лет. Рост спроса на юань был зафиксирован еще летом 2022 года. Как показал опрос инвестиционного брокера «Финам», юань входит в тройку лидеров валют, которые россияне используют для хранения сбережений в наличной форме. В китайской валюте наличные деньги держит 17% россиян.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Юани предпочитают в наличных».

Лаура Кеффер