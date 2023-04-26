В Свердловской области за сутки сгорели почти 200 построек

За минувшие сутки в Свердловской области произошло шесть крупных пожаров, в результате которых сгорели 178 строений. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что речь идет о 134 жилых домах, 32 нежилых построек, восьми дачных домов, двух хозяйственных построек, магазине, кровле одного многоквартирного жилого дома.

Напомним, самые крупные пожары произошли в поселках Сосьва и Таежный. Сейчас пожар в Сосьве локализован на площади 9 тыс. кв. м. Известно, что там огонь уничтожил порядка 100 построек, в том числе, по данным СМИ, больницу для заключенных. Следователи сообщили о гибели человека в результате происшествия. В Таежном пожар локализовали на площади 2,7 тыс. кв. м.

Всего к тушению всех крупных пожаров в области привлекались более 380 человек и 112 ед. техники, в том числе воздушное судно МЧС России, которое сбросило 60 тонн воды.

Подробнее о пожарах в Свердловской области – в материале «Ъ-Урал» «И повсюду тушат пожары».

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