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Коммерсантъ FM
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Совет ЕС принял закон о сокращении продаж сертификатов на выбросы углекислого газа

Совет Евросоюза принял несколько законов в рамках климатической программы «Fit for 55 in 2030», предусматривающие существенное сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году. В частности, ЕС принял закон о сокращении продаж сертификатов на выбросы CO2 для ввозимой в ЕС продукции.

Согласно реформам, утвержденным Советом ЕС, к 2030 году объем выбросов должен сократиться на 62% по сравнению с 2005 годом. Реформы также предусматривают поэтапную (за 2026–2034 годы) отмену бесплатных квот на выбросы для местных компаний: к 2026 году их число должно сократиться на 2,5%, а к 2034 году от них планируется отказаться вовсе.

Для достижения этой цели страны Евросоюза единовременно снизят квоты на выбросы: на 90 млн тонн эквивалента СО2 к 2024 году и еще на 27 млн тонн к 2026-му. Предполагается, что ежегодное уменьшение квот в 2024–2027 годах должно составить 4,3%, в 2028–2030 годах — 4,4% (в применявшихся до сих пор правилах цель была более скромной — сокращение квот на 2,2% в год).

Подробнее — в материале «Зеленый европлан».

Эрдни Кагалтынов

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