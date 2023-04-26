Белый дом: Байден добивается результатов, несмотря на претензии к его возрасту

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у избирателей возникали претензии к возрасту Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году, но, несмотря на это, ему удается добиваться результатов на посту президента. Так она ответила на вопрос о целесообразности выдвижения 80-летнего Джо Байдена на второй срок.

«Если вы посмотрите на то, что президент сделал за последние два года, то становится понятным, что он может добиваться результатов и доводить дело до конца. ... Есть целый ряд достижений, которых добился президент и которых не смогли добиться республиканцы в Конгрессе»,— заявила госпожа Жан-Пьер (цитата по сайту Белого дома).

25 апреля Джо Байден официально выдвинул кандидатуру на президентские выборы-2024. В случае победы ему на момент вступления в должность исполнится 82 года, а к концу срока — 86 лет.

Подробнее о перспективах Джо Байдена на выборах-2024 — в материале «Здравствуй, дедушка, дорос!».

Эрдни Кагалтынов