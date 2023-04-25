Лавров назвал шизофренией заявления о переговорах России и Украины только после контрнаступления ВСУ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления западных стран о том, что переговоры России и Украины возможны только после контрнаступления ВСУ,— это «шизофреническая логика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Mike Segar, Reuters Сергей Лавров

Фото: Mike Segar, Reuters

«Сейчас появилась вот эта смешная теория: давайте мы (западные страны.— "Ъ") сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Но это какая-то шизофреническая логика»,— сказал господин Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН (цитата по ТАСС).

Российско-украинские переговоры остановили весной 2022 года. Последняя очная встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта 2022 года. После присоединения к России Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. The Washington Post сообщала, что в США считают маловероятным возобновление переговоров между Россией и Украиной в 2023 году. В ЦРУ также заявляли, что Россия пока не готова возвращаться к мирному урегулированию.

Что происходит на 426-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко