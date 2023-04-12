Глава ЦРУ заявил о неготовности России к переговорам с Украиной

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что вместо того, чтобы признать поражение на Украине, президент России Владимир Путин удвоил усилия по ведению военной кампании. По оценке ЦРУ, на данный момент Россия не намерена садиться с Украиной за стол переговоров.

«Вместо того, чтобы отступить, он удвоил свои усилия»,— сказал господин Бернс в ходе мероприятия, организованном научно-исследовательским институтом им. Джеймса Бейкера. По мнению директора ЦРУ, усилия России в Донбассе, вероятнее всего, «зайдут в тупик».

По словам Уильяма Бернса, ему неоднократно предлагали способствовать проведению мирных переговоров между Россией и Украиной для завершения конфликта. Однако в ЦРУ считают, что российская сторона пока не станет садиться за стол переговоров.

Господин Бернс утверждает, что в период с 2005 по 2008 год, когда он занимал должность посла США в России, он общался лично с Владимиром Путиным. И уже тогда российский президент называл Украину «слабой, разделенной и ненастоящей страной».

Переговоры России и Украины были приостановлены весной 2022 года. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта. После присоединения к РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей президент Украины Владимир Зеленский объявил об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Впоследствии он допускал переговоры с рядом условий, в том числе по выводу российских войск.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева