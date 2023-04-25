От двух до пяти

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, из которых следует, что мнения россиян о государственной поддержке семей с детьми разделены примерно пополам: 51% полагает, что такую поддержку должны получать все семьи с детьми независимо от их материального положения. 42%, напротив, полагают, что господдержка должна адресно предоставляться нуждающимся семьям. Опрос был опубликован накануне первой всероссийской конференции «Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам», прошедшей сегодня в Москве. Из данных ВЦИОМа также следует, что репродуктивное здоровье не входит в число важнейших приоритетов мужчин и женщин, однако 28% россиянок хотели бы иметь трех детей, а еще 9% — четырех и более детей. Совсем не хотели бы иметь детей 7% опрошенных женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

ВЦИОМ опубликовал данные опроса, проведенного в марте (опрошены 1,6 тыс. россиян старше 18 лет) и посвященного отношению к государственной поддержке семей с детьми. 51% опрошенных полагает, что такая поддержка должна оказываться всем семьям с детьми независимо от их материального положения и уровня дохода. 42% полагают, что помогать государство должно прежде всего семьям с низким уровнем дохода. Характерно, что этой точки зрения придерживаются чаще мужчины и женщины старше 60 лет, более молодые возрастные группы чаще склонны считать правильным категориальный подход к предоставлению помощи: каждой семье, в которой есть дети.

49% опрошенных также считают, что полученными средствами семьи вправе распоряжаться по своему усмотрению. 42% считают, что правильнее было бы зачислять помощь на специальный счет, с которого можно оплачивать определенные товары и услуги, гарантом качества которых должно быть государство.

Данные опроса были опубликованы накануне первой всероссийской конференции «Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам», проведенной в Москве сегодня Институтом демографической политики им. Д. Менделеева при поддержке администрации президента и полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Приветствие участникам направил Владимир Путин, который отметил, в частности, что «приумножение народа России» является «нашей главной национальной идеей».

Отметим, что, согласно данным ООН, численность населения России может в ближайшие 100 лет сократиться до 112 млн человек. Участники конференции пришли к выводу, что избежать критического снижения численности российского населения можно, если поднять суммарный коэффициент рождаемости с нынешних 1,50 ребенка на семью до 2,15. Для этого предлагается не только продолжать поддерживать материнство и детство, но и прилагать усилия к формированию положительного образа многодетной семьи.

Впрочем, как следует из данных, которые в ходе конференции представила советник гендиректора ВЦИОМа Елена Михайлова, россияне и сейчас считают весьма привлекательной модель семьи с тремя и более детьми. В марте прошлого года:

39% россиянок в возрасте от 18 до 45 лет сообщили, что хотели бы иметь двух детей,

28% — трех детей,

12% — одного ребенка,

9% — четырех и более,

7% совсем не хотели бы иметь детей.

При наличии одного ребенка завести второго хотят 54% опрошенных, при наличии двух детей родить третьего — 39%. Четвертый ребенок при наличии трех остается желанным для 7% опрошенных.

По словам Елены Михайловой, инициаторами рождения второго, третьего и последующих детей чаще выступают мужчины.

Характерно, что уровень достатка оказывает заметное воздействие на планы россиян, связанные с деторождением: при текущем уровне дохода бездетные семьи хотели бы иметь в среднем 1,87 ребенка, а в «идеальных» материальных условиях — 2,85. У семей с детьми эти показатели составляют соответственно 2,8 и 3,9. В среднем по России планируемое число детей на семью в текущих материальных обстоятельствах достигает 2,11, а в идеальных — 3,85.

При этом данные еще одного опроса ВЦИОМа, выполненного в начале марта, показывают, что мужчины и женщины в России не ставят на первое место репродуктивное здоровье, когда отвечают на вопрос о женском и мужском здоровье.

ВЦИОМ предлагал респондентам оценить по десятибалльной шкале важность и значимость различных составляющих мужского и женского здоровья. На первых строках и у мужчин, и у женщин оказалась:

безопасность сексуальной жизни в плане защиты от инфекций (8,9 у женщин и 8,2 у мужчин),

психическое состояние (8 у женщин, 7,4 у мужчин),

физическое здоровье (7,67 и 7,34),

внешняя привлекательность (7,64 и 7),

возможность заниматься сексом и получать от него удовольствие (7,31 и 7,42).

Репродуктивное здоровье как возможность зачать ребенка женщины оценили на 6,84 балла из 10, мужчины — на 6,42). Ограничения, которые не позволят иметь ребенка в будущем, связаны с репродуктивным здоровьем у 10% опрошенных женщин (не связаны — у 58%). Подавляющее большинство россиян независимо от пола знают или хотя бы слышали о наличии вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, суррогатное материнства, замораживание яйцеклеток, сперматозоидов и/или эмбрионов).

Иван Тяжлов