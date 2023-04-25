Отток депозитов из банка First Republic составил $72 млрд

Вчера американский банк First Republic опубликовал свою отчетность за первый квартал, в которой сообщил о существенном снижении объема депозитов: со $176 млрд до $104 млрд. При этом выручка и прибыль банка сократились незначительно: с $1,4 млрд до $1,2 млрд и с $386 млн до $269 млн соответственно. Тем не менее после публикации отчетности котировки First Republic упали на 20%, ведь именно этот ипотечный банк в середине марта оказался в числе американских банков, испытывающих серьезные финансовые проблемы.

Слухи о проблемах появились еще 10 марта, вместе с новостью о банкротстве Silicon Valley Bank. Накануне нью-йоркский регулятор закрыл из-за системных рисков еще один банк — Signature Bank, специализировавшийся на кредитовании криптовалютной отрасли. Следующим мог стать First Republic, акции которого рухнули на следующий день на 70%. Котировки частично восстановились только после того, как он получил поддержку в размере $30 млрд от ФРС и шестерки крупнейших банков США.

Несмотря на это, многие клиенты First Republic решили забрать оттуда свои депозиты, что и привело к столь масштабному оттоку в первом квартале. Аналитики полагают, что будущее банка все еще под угрозой. «Будущее компании весьма неопределенно,— сообщил в интервью Yahoo Finance партнер управляющей компании CI Roosevelt Джейсон Беновитц.— Она потеряла много депозитов, надо будет как-то восполнять эти потери, а для этого, скорее всего, придется прибегнуть к займам. Рост займов, скорее всего, отразится на прибыльности компании в ближайшем и последующих кварталах».

Евгений Хвостик