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Чиновники посоветовали жителям Самары запастись электрошокером от бродячих собак

Мэрия Самары разместила для горожан правила поведения при встрече со стаей безнадзорных животных. Среди прочего чиновники советуют применять электрошокер. Рекомендации опубликовал департамент городского хозяйства и экологии в своем Telegram-канале.

«Приобретите электрошокер. Собак отпугивает даже звук шокера. Не поможет треск – приложите к зверю разрядник»,– говорится в сообщении.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Чиновники также призвали не кормить бездомных собак из жалости, так как из-за этого образуются стаи. Животные «привыкнут, что их кормят на данной территории, они станут считать ее своей и могут нападать, заметив чужака», говорится в сообщении профильного департамента.

Ранее горожане сообщили о нападении бездомных собак на детской площадке на ребенка и девушку с коляской. Инцидент произошел на ул. Карбышева, в районе дома № 69, утверждают пользователи соцсетей. Также в сети появилось видео, на котором мужчина в минувшее воскресенье вечером приезжает на машине (за рулем находится женщина) и нападает на улице с молотком на бездомную собаку. Она убегает, но он настигает ее на детской площадке и якобы забивает молотком до смерти. Очевидцы утверждают, что это произошло возле дома на ул. Черемшанская.

Ранее в столице соседнего с Самарской областью Оренбуржья ребенок погиб после нападения бездомных собак. Было возбуждено уголовное дело. Силовики задержали чиновника, который должен был курировать отлов животных. После этого власти Оренбурга опровергли информацию о массовых убийствах собак после гибели ребенка.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновнику предъявили халатность».

Георгий Портнов

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