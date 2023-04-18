В Оренбурге задержали чиновника после гибели ребенка из-за нападения собак

В Оренбурге задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) городской администрации Анатолий Байкаров. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) после гибели ребенка в результате нападения бездомных собак. Об этом сообщило следственное управление СКР по Оренбургской области.

Следователи осмотрели место происшествия, провели обыски в УЖКХ администрации Оренбурга, в АНО «Мы нашли Вам друга» и изъяли документы о мероприятиях по отлову бездомных животных. Также допрашиваются свидетели, в том числе глава администрации Оренбурга Сергей Салмин и его первый заместитель Алексей Кудинов. Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу.

Бездомные собаки напали на ребенка в минувшее воскресенье, 16 апреля, рядом с гаражным кооперативом на Кольцевой улице в Промышленном районе Оренбурга. Мальчик гулял в районе своего дома.

После происшествия по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), а также по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура Оренбургской области начала проверку по факту гибели ребенка.

Кроме того, глава Оренбурга Сергей Салмин поручил мэрии подготовить новое обращение и законодательную инициативу в Госдуму на тему решения проблемы бездомных животных. Чиновники просят расширить полномочия муниципалитетов, а также ввести обязательную регистрацию и учет домашних животных. Прежние подобные обращения региональных властей не поддержали.

О том, как нападение собак на ребенка может повлиять на законодательство, читайте в материале «Ъ» «Закон о животных рвется с поводка».

Ани Айвазян, Самара