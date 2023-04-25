Власти Оренбурга опровергли информацию о массовых убийствах собак после гибели ребенка

Администрация Оренбурга опровергла информацию о массовых убийствах бродячих собак в городе после того, как бездомные животные загрызли восьмилетнего ребенка. По данным пресс-службы мэрии, распространяемые в сети видео и фото не имеют отношения к Оренбургу. В городе нет такого обилия растительности, как и синих бирок в ушах собак. В Оренбурге преимущественно используют бирки другого цвета, уточнили в пресс-службе.

По данным единой диспетчерской службы города, в среднем в месяц поступает около 20 заявлений об обнаружении трупов собак. Как правило, это сбитые машинами животные, а также умершие естественной смертью или от обморожения.

Ранее в Оренбурге произошел резонансный случай. Стая собак напала на восьмилетнего мальчика, который вышел на прогулку. Ребенок скончался от полученных травм на месте. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. В рамках дела задержан начальник управления ЖКХ администрации Оренбурга Александр Байкаров. В настоящее время чиновник пока находится под арестом.

Андрей Сазонов