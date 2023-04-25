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Коммерсантъ FM
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Глава ЕК сообщила о выделении Украине транша на €1,5 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украине выделили новый транш макрофинансовой помощи на сумму €1,5 млрд. Она также пообещала, что Европа продолжит поддержку Киева.

Фото: Clodagh Kilcoyne, Reuters

Фото: Clodagh Kilcoyne, Reuters

«Мы будем продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы»,— написала госпожа фон де Ляйен в Twitter.

В марте Международный валютный фонд одобрил для Украины четырехлетний кредит в размере $15,6 млрд. Кредитная программа состоит из двух этапов. На первом власти страны должны будут уделить внимание наращиванию налоговых поступлений, второй этап связан с «более амбициозными структурными реформами». США изучают возможность передачи Киеву замороженных резервов российского ЦБ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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