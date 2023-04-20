Глава УЖКХ Оренбурга помещен под домашний арест

Суд избрал меру пресечения в отношении начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга Анатолия Байкарова. Чиновник помещен под домашний арест на два месяца. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в региональном СУ СК РФ.

Как уточнил собеседник издания, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга будет находиться под домашним арестом до 16 июня. Ранее Анатолия Байкарова задержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чиновнику предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Это произошло после гибели ребенка в результате нападения бездомных собак.

После происшествия глава Оренбурга Сергей Салмин поручил мэрии подготовить законодательную инициативу на тему решения проблемы бездомных животных. По действующему закону безнадзорных животных можно только чипировать и отпускать, оренбургские же чиновники настаивают на расширении полномочий муниципалитетов в этой сфере, а также введении ответственности для хозяев, выпускающих собак без присмотра на улицу.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновнику предъявили халатность».

Георгий Портнов