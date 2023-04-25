Первый ресторан Rostic's на Центральной площади Ижевска откроется 25 апреля

В столице Удмуртии ресторан быстрого питания на Центральной площади, ранее работавший под брендом KFC, сменил вывеску на Rostic's, сообщает очевидец. Заведение начнет принимать посетителей сегодня, 25 апреля. Соответствующие данные указаны на информационной табличке на двери ресторана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Бобров Фото: Игорь Бобров

Прежде в Ижевске также появился первый ресторан быстрого питания под брендом Rostic's Авто. Заведение с такой вывеской разместили на улице 10 лет Октября.

Напомним, американская Yum! Brands, владевшая брендом сети ресторанов KFC, закрыла сделку по продаже активов компании «Смарт сервис ЛТД» из Удмуртии. Ижевская компания обязуется провести ребрендинг сети в «Ростик'с» несмотря на то, что прежде недовольные продажей франчайзи направили письмо в правительство России с просьбой приостановить сделку. Причиной стал объем сборов. По ранее озвученным сведениям, в результате сделки предприниматели Андрей Осколков и Константин Котов из Удмуртии получили в собственность 70 ресторанов, а также станут франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов.