Белый дом ожидает наступления России на Украине после улучшения погоды

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия может перейти в наступление на нескольких участках фронта после улучшения погоды. По его словам, США всячески усиливают оборонные возможности Украины, чтобы у ВСУ была возможность для контрнаступления. Об этом он заявил в интервью Voice of America («Голос Америки», признана в России СМИ —иностранным агентом).

Среди насущных потребностей украинской армии, господин Кирби назвал бронетехнику, артиллерию, противовоздушную оборону, материально-техническое обеспечение.

«Как удержать ее (армию Украины.— “Ъ”) в бою. Как ее поддерживать, как получить запчасти, еду, воду и топливо, вещи, необходимые для непрерывной работы. Это также должно быть среди приоритетов»,— сказал американский чиновник.

Украинские власти говорили, что контрнаступление «состоится уже в ближайшее время». После утечки в сеть секретных документов Пентагона The Washington Post сообщала, что США сомневаются в достижении Киевом первоначальных целей контрнаступления. По оценкам американской разведки, проблемы Украины могут привести к тому, что ее вооруженные силы «значительно» не оправдают изначальные цели по «возврату территорий». По информации Politico, администрация президента США Джо Байдена готовится к возможной неудаче украинского контрнаступления и ожидает, что оно приведет к критике как внутри страны, так и за ее пределами.

Эрдни Кагалтынов