Песков связал продление зерновой сделки с выполнением ее условий

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки не может продолжаться, если не выполняются ее условия. Так он ответил на вопрос «РИА Новости» о позиции Москвы по поводу продления соглашения.

Ранее сегодня, 24 апреля, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал продлить зерновую сделку в мае, чтобы предотвратить «продовольственный кризис». «Поставки зерна важны для всего мира, мы работаем над тем, чтобы удовлетворить требования России. Мы активизировали наши усилия, и если это произойдет, то соглашение будет продлено»,— сказал министр в интервью телеканалу 100ТВ.

Зерновая сделка была согласована 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение обеспечивает вывоз зерна из украинских портов на Черном море, а также предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Россия неоднократно допускала выход из сделки, указав на необходимость выполнения пяти условий.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке. Представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что российский министр на встрече поднимет вопрос о необходимости исполнения условий Москвы в рамках зерновой сделки.

О проблемах с зерновой сделкой — в материале «Ъ» «Всему свой срок».

Лусине Баласян