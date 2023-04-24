Песков гордится своим сыном, который участвовал в спецоперации в рядах ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что гордится своим 33-летним сыном Николаем, который служил в зоне спецоперации на Украине в рядах ЧВК «Вагнер». Господин Песков признался, что, «как любой родитель», с тревогой отреагировал на решение сына, однако с уважением отнесся к его выбору.

«Он принял решение, и я с уважением к этому отнесся. Такое решение, я бы сказал, было для меня, конечно, неожиданное, но тем не менее я им горжусь»,— сказал Дмитрий Песков во время выступления на марафоне «Знание.Первые».

О службе Николая Пескова стало известно 21 апреля со слов основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он рассказал, что Дмитрий Песков обратился к нему «за советом» летом 2022 года, поскольку Николай заявил о желании участвовать в боевых действиях на Украине. Евгений Пригожин взял сына пресс-секретаря на службу «по подложным документам», поменяв имя, фамилию и отчество.

Как рассказал господин Пригожин, Николай Песков прошел трехнедельную подготовку в Молькино в качестве штурмана, затем работал членом расчета на реактивной системе залпового огня «Ураган». Спустя шесть месяцев его отпустили в отпуск (о каком периоде времени идет речь, не уточнялось). Сам Николай Песков выбор в пользу ЧВК «Вагнер» объяснил «их подвигами в Сирии».

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Лусине Баласян