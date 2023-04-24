Четыре крымских клуба готовы допустить во Вторую лигу ФНЛ

Футбольная национальная лига (ФНЛ) предложила четырем крымским спортивным клубам пройти аттестацию, по результатам которой они смогут принять участие в составе Второй лиги. Приглашения направлены в ФК «Таврия» (Симферополь), «Севастополь», «Рубин» (Ялта), «Океан» (Керчь).

«Рабочая группа ФНЛ по интеграции крымских клубов продолжает инспекцию. С августа по апрель мы провели большую работу по анализу инфраструктуры, правовым вопросам, спортивным критериям, а также финансовым. На данный период времени мы получили документы от двух клубов о намерении пройти аттестацию»,— говорится в Telegram-канале пресс-службы ФНЛ.

Согласно решению UEFA, крымские команды могут выступать только в чемпионате региона. 22 августа 2022 года ФНЛ анонсировала создание экспертно-аналитической группы, которая займется рассмотрением готовности профессиональных клубов Крыма к интеграции. В UEFA в ответ заявили, что не разрешали крымским клубам выступать на турнире под эгидой РФС. В апреле этого года в РФС допустили, что клубы Крыма могут включить во Вторую лигу без членства в союзе.

Лусине Баласян