Сборная Украины по футболу не станет сниматься с отбора на Евро-2024 из-за участия белорусов

Сборная Украины по футболу не станет отказываться от участия в чемпионате Европы по футболу-2024 из-за участия в турнире команды Белоруссии. Ранее украинское Министерство спорта запретило спортсменам страны участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами.

«Сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024»,— сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ и признанной экстремистской) президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По его словам, запрет Министерства спорта Украины не касается отбора на европейское первенство, так как украинская и белорусская команды были разведены по разным группам в результате жеребьевки и даже теоретически не смогут встретиться в данном турнире (сборная России же и вовсе отстранена от участия в отборочном турнире к чемпионату Европы-2024 из-за проведения военной операции на Украине).

14 апреля Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало официальный приказ о запрете национальным командам страны участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России или Белоруссии. По сути, речь идет о возможном бойкоте страной крупных международных турниров.

Подробнее о решении властей Украины — в материале «Бойкот — дело тонкое».

Александр Кислов