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Коммерсантъ FM
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Непомнящий и Дин Лижэнь в четвертый раз сыграли вничью в матче за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в 11-ой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча прошла в Астане.

Фото: Stev Bonhage / FIDE

Фото: Stev Bonhage / FIDE

Игра закончилась на 39-м ходу. Непомнящий по итогам 11 партий лидирует со счетом 6:5. Следующая игра состоится в среду, 26 апреля, россиянин сыграет черными фигурами.

В матче за титул чемпиона мира запланировано 14 партий. Для досрочной победы необходимо получить 7,5 очка (за победу присуждается 1 балл, за ничью — 0,5).

О девятой партии читайте в материале «Ъ» «Пешечное мясо».

Лаура Кеффер

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