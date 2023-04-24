Россиянку с ребенком эвакуировали из зоны боевых действий в Хартуме

Россиянку с ребенком, которые были заблокированы в здании Нубийской митрополии в Хартуме из-за боевых столкновений, эвакуировали в российское посольство. Об этом сообщило диппредставительство России в Судане.

«В ходе предпринятых посольством России в Судане при содействии противоборствующих сторон усилий была осуществлена эвакуация росгражданки с ребенком, заблокированной в одной из хартумских церквей с начала вооруженного конфликта. В настоящий момент они находятся в российской дипмиссии, живы и здоровы»,— говорится в сообщении посольства в Telegram.

17 апреля епископ Александрийской православной церкви сообщил ERT, что в здании Нубийской митрополии в Хартуме заблокированы 15 человек, среди них — россиянка с ребенком. По его словам, люди не могут выйти из здания из-за обстрелов. В церкви отключили воду и электричество.

Об эвакуации своих граждан из Судана объявили, в частности, Россия, Германия, Нидерланды, США, Франция и Швейцария. В российское посольство с просьбой об эвакуации обратилось около 140 человек. 23 апреля глава дипмиссии Андрей Черновол сообщил, что почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, вывезены в российское посольство.

В результате столкновений армии Судана с Силами быстрого реагирования, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли 420 человек, включая 264 мирных жителей. Ранения получили 3,7 тыс. человек.

Подробнее о столкновениях — в публикации «Ъ» «Судные дни Судана».