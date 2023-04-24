Cupra представила серийный электрокроссовер Tavascan

Марка Cupra, которая была выделена компанией Seat в отдельный суббренд, представила электрический кроссовер Tavascan.

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Облик автомобиля в целом повторяет дизайн одноименного концепт-кара, представленного в 2019 году, но отличается адаптированным к серийному производству остеклением, традиционными дверными ручками и рядом других упрощенных деталей.

Салон получил необычную компоновку передней панели, перетекающей в усилитель, имитирующий центральную консоль. В оснащение Tavascan входит мультифункциональный руль, 5,3-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедиа с 15-дюймовым тачскрином, акустика Sennheiser и ряд другого оборудования, включая электронных ассистентов водителя, работающих по протоколу Car2X для обмена данными с другими транспортными средствами.

Новинка построена на платформе MEB и доступна в версиях с разными типами силовой установки. Базовый заднеприводный Cupra Tavascan имеет 286-сильный электромотор на задней оси, а полноприводный Cupra Tavascan VZ оснащен двумя электромоторами — на передней оси установлен дополнительный 109-сильный двигатель, который обеспечивает суммарную отдачу 340 л.с. Обе модификации имеют батарею 77 кВт·ч с запасом хода до 550 км у одномоторной и до 520 км у двухмоторной версии.

Прием заказов на Cupra Tavascan уже открыт, но продажи модели начнутся только в 2024 году. Выпуск электромобиля наладят в Китае, откуда кроссоверы будут поставляться на другие рынки.

Максим Вершинин

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