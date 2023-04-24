Financial Times: в Киеве опасаются давления Запада о переговорах с РФ при провале наступления

Украинское правительство ожидает, что около 40 тыс. человек пополнят ряды штурмовых подразделений МВД, сообщила Financial Times. Но, по информации британской газеты, чиновники опасаются, что этого будет недостаточно для проведения контрнаступления. Источники издания среди высокопоставленных лиц обеспокоены, что при провале операции или, если не удастся получить значительную часть территорий, Запад будет «подталкивать Киев к началу переговоров».

Замглавы офиса украинского президента Андрей Сибига ранее в апреле сказал газете, что у Киева «нет места для ошибок». «Сейчас мы в решающем моменте. Нам нужно показать успехи»,— сказал украинский чиновник.

Как утверждает Financial Times, Украина в ходе контрнаступления хочет продвинуться на юг и получить контроль над Мелитополем, который «служит ключевым участком сухопутного моста» РФ с Крымом. Это бы разделило «территорию, находящуюся под контролем России, на две части».

О том, что Украина готовит 40 тысяч бойцов для контрнаступления, ранее также сообщало агентство Reuters.

С начала года западные союзники Украины публично и на условиях анонимности говорили о решающем характере запланированного на весну контрнаступления Киева. Они, в частности, считали, что это может создать выгодные переговорные позиции. После публикаций в СМИ секретных документов США стало известно, что Вашингтон скромно оценивают перспективы «территориальных приобретений» Киева в ходе анонсированного контрнаступления. В Европе, по информации СМИ, также сомневаются в «решающем прорыве» до конца 2023 года.

Подробнее о перспективах контрнаступления — в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев