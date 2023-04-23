Макрон назвал задачей Европы не допустить победы России на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что главная задача в условиях российско-украинского конфликта — не допустить победы России. По его словам, страны Европы не участвуют в конфликте напрямую, чтобы не расширять конфликт.

«Это было одной из наших навязчивых идей с самого начала. Вот почему мы не участвуем в этом конфликте. Наша задача — помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не расширить этот конфликт»,— ответил Эмманюэль Макрон на вопрос читателя газеты Le Parisien, может ли конфликт на Украине стать «глобальным».

18 апреля агентство Bloomberg сообщило, что господин Макрон обратится к председателю КНР Си Цзиньпину с мирным планом, который может способствовать началу российско-украинских переговоров. Стратегия французской стороны предполагает, что они могут пройти уже этим летом. Китайская сторона, комментируя эту информацию, заявила о поддержке любых инициатив, которые способствуют возобновлению переговоров России и Украины.

Лусине Баласян