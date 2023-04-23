Полиция проверяет сообщения о «громком хлопке» во Владимирской области

Правительство Владимирской области сообщило, что правоохранительные органы проверяют сообщение жителя Петушинского района о «громком хлопке» в лесополосе. Об обращении местного жителя сообщалось вчера, 22 апреля.

«Пострадавших в ходе инцидента нет, угрозы жизни и здоровью местных жителей также нет»,— говорится в Telegram-канале регионального правительства.

По данным Telegram-канала Shot, вечером 22 апреля 37-летний житель Владимирской области сообщил о хлопке в лесу. Утверждается, что экстренные службы обнаружили в районе поселка Клязьменский три воронки, две из которых, по предварительным данным, образовались еще зимой.

Telegram-канал Baza пишет, что диаметр воронок составляет от 1 м до 5 м, а глубина — от 0,5 м до 2,5 м. На месте также найдены пластиковые и металлические осколки. Поселок Клязьменский расположен в 134 км от Москвы.

Лусине Баласян