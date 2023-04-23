Французский профсоюз пригрозил оставить без света Каннский кинофестиваль и Roland Garros

Объединение работников французской энергетики при профсоюзном центре «Всеобщая конфедерация труда» пообещало президенту Эмманюэлю Макрону 100 дней «гнева и акций протестов». Так организация отреагировала на заявление главы государства о «100 днях примирения» после введения пенсионной реформы. Профсоюз пригрозил оставить без света Каннский кинофестиваль, Гран-при «Формулы-1» в Монако, теннисный турнир Roland Garros и театральный фестиваль в Авиньоне.

«Макрон обещал, что за 100 дней успокоит нас. Мы же обещаем ему 100 дней гнева и акций протеста. Мы совершенно не смирились. <...> В мае делайте, что хотите! Каннский кинофестиваль, Гран-при Монако, Roland Garros, фестиваль в Авиньоне могут пройти в темноте»,— говорится в заявлении профсоюза (цитата по BFMTV).

Реформа Эмманюэля Макрона повышает пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году. Она была принята правительством в обход парламента. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но за его уход проголосовали 278 депутатов при необходимых 287 голосах. Реформа привела к многочисленным протестам и забастовкам.

Как господин Макрон действует на фоне недовольства — в материале «Ъ» «Президент Франции просит забыть о пенсии».

Леонид Уварчев