Замглавы МИД Украины Мельник призвал союзников пересечь все красные линии в вопросе поставок оружия

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что Киев благодарен западным странам за оказываемую военную поддержку, однако ее недостаточно для сопротивления России. По его словам, поставки необходимо увеличить в десять раз.

«Таким образом, мы призываем наших партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине»,— написал Андрей Мельник в Twitter.

С начала 2023 года западные союзники Украины приступили к наращиванию военных поставок ВСУ, в частности отправляя тяжелые танки собственного производства. 21 апреля на авиабазе Рамштайн прошла встреча контактной группы по Украине, в ходе которой сообщалось об отправке Вашингтоном нового пакета помощи в размере $325 млн.

Между тем, по информации утечек секретных данных Пентагона, контрнаступление Украины, которое планировалось этой весной, откладывается из-за нехватки оружия и боеприпасов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Лусине Баласян