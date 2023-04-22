Новак: Россия переведет все взаиморасчеты за энергоресурсы в национальные валюты

Россия переходит на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, особенно востребованы юань и рубль и в будущем Россия планирует отказаться от евро и доллара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Он уточнил, что Китай уже платит за российский газ в юанях. «Этот вектор будет продолжен, наши коллеги уже за газ рассчитываются в юанях в Китайской Народной Республике, частично за нефть. И в рублях расчеты идут. Мы будем продолжать совершенствовать эти взаиморасчеты в национальных валютах»,— сказал господин Новак в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по ТАСС).

Как утверждает вице-премьер, существует «большой интерес» к покупке российских энергетических ресурсов. В связи с этим, по его мнению, необходимо создавать механизмы расчетов, а они могут быть только в национальных валютах.

С 1 апреля 2022 года, согласно указу Владимира Путина, Россия перевела расчеты с «недружественными» странами по поставкам российского газа на рубли. В соответствии с указом компании должны переводить плату за газ в евро на специальный счет Газпромбанка. Еврокомиссия сочла это нарушением санкций. На оплату в рублях согласилась, в частности, Турция.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «ЕС перевыполнил план снижения потребления газа».