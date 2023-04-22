Венесуэла оценила убытки от санкций США в $232 млрд

Потери Венесуэлы с 2015 года, когда США ввели против нее санкции, достигли уже $232 млрд, утверждает исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. По ее словам, санкции привели в первую очередь к падению добычи нефти.

«Потеря $232 млрд в основном источнике дохода в то время означала 99% дохода в иностранной валюте»,— рассказала госпожа Родригес на семинаре «Национальное единство для восстановления экономики в условиях санкций» (цитата по «РИА Новости»).

Как заявила вице-президент, США ввели более 20 тыс. санкций в отношении 35 стран, также страны Запада ввели против Венесуэлы 929 санкций. Она убеждена, что Вашингтон «находится в состоянии войны, экономической или вооруженной, со всем миром».

«Жертвой этих санкций стал и частный сектор в Венесуэле, который несет чрезвычайные финансовые расходы,— логистика для венесуэльского бизнесмена намного дороже, чем для бизнесмена из Колумбии, соседней страны, потому что заблокированы финансовые каналы и доступ к покупке сырья»,— сказала Делси Родригес.

В апреле стало известно, что венесуэльская оппозиция потеряла доступ к заблокированным счетам Венесуэлы в США. В Госдепе пригрозили ужесточить санкции против Венесуэлы, если диалог властей страны с оппозицией застопорится. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал позицию американского ведомства «угрозами» и предложил «представителю гринго пойти к черту».

Об отношении властей Венесуэлы к странам Запада читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер