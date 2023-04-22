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Коммерсантъ FM
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Силы быстрого реагирования Судана готовы открыть аэропорты для эвакуации иностранцев

Силы быстрого реагирования Судана объявили о готовности частично возобновить работу аэропортов, чтобы «братские и дружественные страны могли безопасно эвакуировать своих граждан». Об этом говорится в заявлении спецназа, который последние дни находится в вооруженном противостоянии с регулярной суданской армией.

Силы быстрого реагирования заявили в Twitter, что готовы открыть аэропорты в рамках «гуманитарного перемирия», о котором было объявлено ранее на 72 часа.

Вооруженное противостояние между регулярной армией и СБР началось на прошлой неделе. Его причиной стала планируемая интеграция последних в регулярную армию. В столкновениях погибли больше 400 человек, пострадали больше 3,5 тыс. Стороны уже предпринимали попытки договориться о перемирии, однако все они были сорваны.

Подробнее о столкновениях — в публикации «Ъ» «Судные дни Судана».

Леонид Уварчев

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