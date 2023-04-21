Глава Пентагона анонсировал скорое прибытие Abrams в Германию для тренировки ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе совещания контактной группы по оказанию помощи Украине на военной базе «Рамштайн» 21 апреля заявил, что американские танки Abrams, на которых личный состав ВСУ будет проходить обучение, прибудут в Германию в следующие несколько недель. По его словам, Запад передал Украине более 230 танков и 1,5 тыс. других бронемашин для оснащения девяти бронетанковых бригад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ллойд Остин

Фото: Heiko Becker, Reuters Ллойд Остин

Фото: Heiko Becker, Reuters

«Мы ускорили график поставки M1 Abrams, чтобы предоставить Украине больше бронетехники в ближайшие месяцы. А машины, которые украинцы будут использовать для тренировок, прибудут сюда, в Германию, в течение следующих нескольких недель», — заявил глава Пентагона (цитата по изданию «Европейская правда»).

Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли в ходе совещания контактной группы заявил, приоритетной задачей для Пентагона является обучение украинских военных и усиление противовоздушной обороны ВСУ. Он уточнил, что 2,5 тыс. украинских военных сейчас проходят подготовку по управлению американской военной техникой в Германии, а почти 9 тыс. уже окончили обучение и вернулись на Украину. 65 человек уже обучены управлению ракетными системами Patriot.

О том, что Минобороны США планирует отправить на Украину новые танки Abrams производства General Dynamics Land Systems, 5 февраля писала Financial Times. По данным издания, компания может выпускать около 12 танков в месяц. 5 апреля Пентагон сообщил о намерении в ближайшее время начать обучать украинских военнослужащих по работе на танках Abrams. 6 апреля министерство обороны США и компания General Dynamics Land Systems заключили контракт на поставку танков Abrams для Украины на сумму $27,1 млн.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов