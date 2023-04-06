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Коммерсантъ FM
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Пентагон заключил контракт с General Dynamics на танки для Украины

Министерство обороны США и компания General Dynamics Land Systems заключили контракт на производство танков M1A1 Abrams для Украины на сумму в $27,1 млн. Количество танков в сообщении Пентагона не уточняется.

Из документа американского оборонного ведомства, который приводит ТАСС, следует, что производить танки будут в городе Лима, штат Огайо. Завершить работы планируется 29 сентября 2023 года. Средства на производство танков были выделены в рамках Инициативы о содействии безопасности Украины, в соответствии с которой Пентагон заключает контракты с производителями техники, а не предоставляет ее напрямую из собственных запасов.

О том, что Минобороны США планирует отправить на Украину новые танки Abrams производства General Dynamics Land Systems, 5 февраля писала Financial Times. По данным издания, компания может выпускать около 12 танков в месяц. Вчера, 5 апреля, Пентагон сообщил о намерении в ближайшее время начать обучать украинских военнослужащих применению Abrams.

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