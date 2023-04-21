Боррель: в ЕС прошли подготовку более 16 тыс. военных ВСУ

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая с докладом на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн, сообщил, что в рамках миссии по оказанию военной помощи подготовку прошли более 16 тыс. военнослужащих ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Уже обучено более 16 000 украинских солдат. Уже доставлено боеприпасов и ракет на сумму более €600 млн. Работа над совместными закупками продолжается. ЕС продолжает работать с партнерами, чтобы обеспечить победу Украины»,— приводятся тезисы выступления господина Борреля в его Twitter.

Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине была создана 17 октября 2022 года. Программа начала работу в середине ноября. Всего в рамках миссии планируется подготовить до 30 тыс. украинских военнослужащих в центрах, расположенных в странах-членах ЕС.

20 апреля, за день до саммита на авиабазе Рамштайн, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны ЕС не могут выполнить собственный план по закупке боеприпасов для нужд украинской армии. По его словам, власти Украины разочарованы этим, так как для Киева «цена бездействия измеряется человеческими жизнями».

21 апреля господин Боррель сообщил в Twitter, что созвонился с Дмитрием Кулебой и заверил его, что ЕС продолжит оказывать необходимую военную поддержку Украине, а совместная закупка вооружений странами-членами ЕС продолжается. В разговоре с главой украинского МИДа, по словам Жозепа Борреля, он подтвердил, что ЕС выполняет свои обязательства по поставке боеприпасов Украине. «С 9 февраля было доставлено более 66% от первого миллиарда евро. Неотложность ясна — ЕС сделает все возможное, чтобы сделать все возможное, и сделать это быстро»,— добавил глава дипломатии ЕС.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов