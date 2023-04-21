«Зенит» попросили остаться

Казанский «Зенит» потерпел поражение в полуфинале play-off чемпионата России по волейболу. После двух побед на своей площадке он мог закончить серию с «Локомотивом» в третьем матче, который состоялся в Новосибирске, но проиграл со счетом 0:3 (18:25, 25:27, 23:25). Теперь это противостояние продлится как минимум до четырех встреч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки «Локомотива» Денис Черейский» (слева) и Дражен Лубурич

Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Игроки «Локомотива» Денис Черейский» (слева) и Дражен Лубурич

Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

По максимуму реализовав преимущество своего поля и отдав «Локомотиву» всего один сет в двух встречах, «Зенит» приехал в Новосибирск закрывать полуфинальную серию. У победителя регулярного чемпионата было три своеобразных матчбола, но, конечно, он хотел, что называется, сняться с первого же раза, не откладывая дело до четвертого, а тем более до пятого матча с возвращением в Казань.

Правда, у железнодорожников произошло важное и обнадеживающее изменение в составе: в строй вернулся основной диагональный Дражен Лубурич, который не сыграл на выезде из-за проблем со здоровьем. Вроде бы там серба неплохо подменил молодой и фактурный Илья Казаченков, набравший в сумме 34 очка, однако эффективность его атак все-таки оставляла желать лучшего.

С Лубуричем «Локомотив» заметно добавил в качестве и уверенности. Именно он и блокирующий Ильяс Куркаев были главными забойщиками в стартовой партии, которая прошла с большим преимуществом хозяев.

Уже к середине сета они оторвались на шесть баллов. Гости попытались организовать погоню на подаче Дмитрия Волкова, но сумели сократить отставание только до «минус четырех», а потом опять отпустили соперника и уступили — 18:25.

Лубурич зажег и в дебюте второго отрезка встречи, в котором «Зенит» повел — 2:0. После удачной атаки и двух эйсов подряд сербского бомбардира лидировал уже «Локомотив» — 4:2, а вскоре этот перевес и вовсе вырос до «плюс семи». Главному тренеру казанцев Алексею Вербову даже пришлось провести воспитательно-мотивирующую беседу с подопечными в тайм-ауте, а чуть ранее он усадил в запас одного из лидеров команды, Волкова, выпустив Андрея Сурмачевского.

Не сразу, но «Зениту» удалось переломить ситуацию. Благодаря Артему Вольвичу гости сперва подтянулись к хозяевам, а на подаче Мики Кристенсона сравняли счет и даже высунулись вперед на два мяча.

Более того, «Зенит» первым получил сетбол, однако «Локомотив» все равно забрал концовку, после того как в решающий момент в аут ударил Максим Михайлов,— 27:25.

Лучший бомбардир казанцев Михайлов в целом играл на своем уровне и стабильно добывал очки, а вот партнеры его в этом деле не поддержали. Разве что Сурмачевский хорошо вышел на замену, а, например, бельгийский доигровщик Сэм Деру в нападении выглядел слабо. Неудивительно, что по ходу третьей партии и он присел на лавку. Зато у новосибирцев не на шутку разошелся Омар Курбанов, затмивший на короткой дистанции даже самого Лубурича. Связующий Константин Абаев почувствовал, что у того полетело, и стал постоянно кормить передачами. Эта связка работала как часы, а еще Курбанов пахал в защите и поднимал сложнейшие мячи. Впрочем, здорово защищался весь «Локомотив».

Железнодорожники практически на протяжении всего сета держали «Зенит» на расстоянии трех-четырех баллов. Кроме того, их наставник Пламен Константинов помогал команде своими запросами на видеопросмотр спорных эпизодов и тем самым тоже выигрывал очки. В итоге хозяева имели тройной матчбол и с третьей попытки дожали-таки казанцев — 25:23.

Победную точку поставил Курбанов, но с «подачи» Константинова, который опять опротестовал решение судей, не заметивших касание блока.

«Локомотив» по-прежнему находится на грани поражения в серии — 1:2, однако теперь может перевести противостояние с «Зенитом» в пятый матч. Четвертая встреча в этой паре состоится 23 апреля там же, в Новосибирске. В другом полуфинале, между «Динамо» и «Зенитом», пока счет 2:0 в пользу москвичей, а третья игра пройдет 24 апреля в Санкт-Петербурге.

Александр Ильин