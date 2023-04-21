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Коммерсантъ FM
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Орбан отреагировал на заявление Столтенберга о месте Украины в НАТО восклицанием: «Что?!»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что место Украины — в Североатлантическом альянсе. Об этом господин Столтенберг объявил во время первого с начала военной операции визита в Киев. «Что?!» — написал в ответ на это господин Орбан в Twitter.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Комментарий в виде удивленного восклицания располагается над заметкой европейского отдела издания Politico, посвященного визиту генсека НАТО на Украину 20 апреля. На совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции Йенс Столтенберг заявил, что «Украина принадлежит к евроатлантической семье».

«Украина должна занять место в НАТО по справедливости»,— сказал господин Столтенберг, отметив, что со временем поддержка стран-членов альянса сделает вступление возможным.

В сентябре 2022 года господин Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Одобрить принятие новой страны должны все члены альянса, с чем, например, сейчас испытывает трудности Швеция.

В январе 2023 года глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина, «вопреки международным нормам игнорирует фундаментальные права национальных меньшинств, проживающих на ее территории». По мнению венгерской стороны, речь идет о нарушениях, касающихся использования родного языка и национальных символов.

В марте этого года Венгрия пообещала блокировать вступление Украины в НАТО, пока в стране действуют законы, нарушающие права меньшинств на использование родного языка.

Закарпатские венгры — одно из национальных меньшинств, проживающих на территории современной Украины.

Венгрия начала высказывать претензии по поводу использования венграми родного языка на Украине в 2017 году, когда там был подписан закон об украинизации образования, согласно которому уроки во всех учебных заведениях Украины должны вестись только на украинском языке.

Мария Федотова

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