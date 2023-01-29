Будапешт вновь обвинил Киев в нарушении прав венгров в Закарпатье

Украина игнорирует фундаментальные права национальных меньшинств, заявил глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш на встрече с этническими венграми в украинском городе Берегово в Закарпатской области. По его словам, Будапешт хочет быть другом Киеву, но это затруднено «односторонними жестами, преднамеренным непониманием и действиями, нарушающими права венгерской общины».

Поездка представителя канцелярии премьера Венгрии в Закарпатье была связана со вступлением в должность руководства Закарпатской реформатской церкви. Он опубликовал свою речь в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Господин Гуйяш отметил, что Украина, которая заявляет о нарушении своего суверенитета на основе международного права, «вопреки международным нормам игнорирует фундаментальные права национальных меньшинств, проживающих на ее территории». Он объяснил, что нарушения касаются использования родного языка и национальных символов.

Гергей Гуйяш при этом отметил, что Венгрия продолжает осуждать действия России на Украине. Как напомнил чиновник, за год Будапешт предоставил гуманитарную помощь Киеву на €80 млн, венгерские благотворительные организации направили Украине гуманитарные грузы примерно на €80 млн.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее на этой неделе обвинил власти Украины в притеснении этнических венгров в Закарпатье. Он призвал Евросоюз принять меры, чтобы это прекратилось. По словам министра, венгры подвергаются нападкам.

Леонид Уварчев