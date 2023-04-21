Бюджет Перми сохранил свою социальную направленность

В Перми состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2022 год. В них приняли участие ученые-эксперты, городская общественность и депутаты гордумы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Основные показатели бюджета привел первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин. По его словам, основные параметры городского бюджета по сравнению с 2021 годом увеличились более чем на 7 млрд руб. Объем доходов составил 49,7 млрд руб. План по собственным доходам исполнен на 104%, по сравнению с 2021 годом поступления собственных доходов бюджета увеличились на 4 млрд руб. Расходы бюджета составили 51 млрд руб. Особое внимание уделялось социальным вопросам: на 10% проиндексирован фонд оплаты труда работников учреждений, а также меры социальной поддержки. Бюджет развития составил свыше 18 млрд руб., что на 35% больше, чем в 2021 году. Увеличились расходы на благоустройство города к 300-летию и на расселение граждан из аварийного жилья. «По итогам исполнения бюджета размер дефицита снизился в два раза и составил 1,3 млрд руб. при планируемом дефиците 3 млрд руб.», – подчеркнул Эдуард Хайруллин.

Бюджет города сохраняет свою социальную направленность: почти половину объема занимают расходы на социальную сферу: образование, культуру, спорт, социальную политику. По сравнению с 2021 годом расходы на образование увеличились на 1,8 млрд руб. – это вызвано ростом количества учащихся, строительством новых школ и их оснащением, проведением капитальных ремонтов. Расходы на дороги и транспорт составляют 26% в общей структуре расходов, или почти 13,5 млрд руб. Расходы на ЖКХ и благоустройство составили 10,7 млрд руб., что на 3,8 млрд руб. больше, чем в 2021 году. Это связано с увеличением средств на благоустройство скверов и ремонт фасадов многоквартирных домов.

Еще один приоритет для Перми – участие в реализации пяти национальных проектов. На эти цели направлено 5,7 млрд руб., из них 4,8 млрд руб. – средства федерального бюджета, 773 млн руб. – средства бюджета Пермского края. Они были направлены на строительство новых корпусов гимназии №17, гимназии №33 и школы «Точка», капитальный ремонт ТЮЗа, оснащение оборудованием учреждений культуры и спорта, строительство и ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расселение из аварийного жилья.

Расходы на исполнение мероприятий по благоустройству города к 300-летию по итогам 2022 года составили 6,2 млрд руб. Было профинансировано комплексное благоустройство улиц Ленина, Петропавловской, Сибирской и Комсомольского проспекта, капитальный ремонт эспланады, набережной реки Камы в Кировском районе, сквера у гостиницы «Урал», ремонт фасадов многоквартирных домов, реализация масштабного экологического проекта «Зеленое кольцо».

Академический руководитель программы «Государственное и муниципальное управление» НИУ ВШЭ – Пермь, доцент Елена Зуева отметила сбалансированность бюджета Перми. «Хочу особо выделить такой вид неналоговых поступлений, как плата за проезд в общественном транспорте – рост на 24% по сравнению с 2021 годом, – заявила Елена Зуева. – Оптимистично выглядит исполнение бюджета по экономической структуре. Инвестиционный бюджет вырос на 35%, а его исполнение составило 92%. Хотела бы отметить высокий уровень работы финансового блока администрации города. Все цифры и проценты обоснованы, а за ними стоит очень большая работа всей администрации».

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Александр Лапин обратил внимание на стабильность инвестиций общих расходов бюджета. «Бюджет сохранил существенную долю инвестиций в общих расходах, что связано с подготовкой к 300-летию города, – пояснил господин Лапин. – Была реализация таких важных для города проектов, как расселение граждан из аварийного жилищного фонда, строительство муниципальных домов, реконструкция Дворца молодежи, манежа «Спартак», строительство новых корпусов школы «Точка», гимназий №17 и 33, муниципального бассейна на улице Гашкова и других значимых объектов».

Все поступившие предложения по итогам публичных слушаний будут рассмотрены организационным комитетом и направлены в гордуму Перми. Отчет по городскому бюджету размещен на портале «Публичный бюджет города Перми», где каждый желающий может ознакомиться с ним более подробно.