В Югре назначили новых руководителей департаментов дорожного хозяйства и строительства

Губернатор Хайты-Мансийского автономного округа Югры Наталья Комарова назначила новых руководителей двух департаментов окружного правительства. Так, руководителем департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа назначен Матвей Каров. На должность директора департамента дорожного хозяйства и транспорта назначили Александра Лебедева.

Александр Лебедев до назначения в правительство занимал должность гендиректора компании «Северавтодор», которая ремонтирует в Сургуте автомобильный мост через Обь. До него должность директора департамента дорожного хозяйства занимал Константин Гребешок.

Матвей Каров до настоящего времени являлся гендиректором «Югорской региональной электросетевой компании» (ЮРЭСК). Ранее должность директора департамента строительства и ЖКК занимал Григорий Невоструев, который в марте стал заместителем председателя совета директоров ЮРЭСКа.

Как сообщила пресс-служба правительства ХМАО, к исполнению обязанностей оба руководителя приступают с 21 апреля.

Напомним, ранее директор департамента общественных связей региона Елена Шумакова стала заместителем губернатора по вопросам развития культуры, образования, науки и спорта. Ее место занял Яков Самохвалов. От руководства департаментом региональной безопасности отстранен Александр Тиртока, его место занял бывший вице-мэр Пыть-Яха Алексей Золотухин.

Диана Сунагатуллина

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