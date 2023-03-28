Вице-губернатора Югры Азат Ислаев возглавил совет директоров ЮРЭСКа

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Азат Ислаев возглавил совет директоров одной из крупнейших в Югре энергетических компаний АО «ЮРЭСК». Решение об этом приняли на заседании совета 27 марта. Отметим, что в правительстве Югры господин Ислаев курирует блоки отвечающие за строительство, ЖКК, дороги и пространственное развитие.

Генеральный директор АО «ЮРЭСК» Матвей Каров заявил, что назначение Азата Ислаева является «крайне важным» для компании. Сам господин Ислаев отметил, что со стороны правительства региона созданы условия для развития компании.

Заместителем председателя совета директоров выбрали директора департамента строительства и ЖКК Григория Невоструева.

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