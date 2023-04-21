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Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили координацию стран в рамках ОПЕК+

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая разрешение кризисных ситуаций, а также координацию в рамках Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) В пресс-службе Кремля уточнили, что диалог состоялся по инициативе саудовской стороны.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях. Выражено удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка»,— говорится в распространенном Кремлем сообщении.

Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе разговора также обсудили перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с объединением БРИКС. Кроме того, российский президент поздравил руководство и жителей Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам. В Кремле отметили, что разговор «прошел в дружественном ключе», носил конструктивный и содержательный характер.

В июле 2022 года власти Саудовской Аравии заявили о желании присоединиться к экономической коалиции Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР и войти в БРИКС. Саудовская Аравия 2 апреля решила поддержать усилия России и в одностороннем порядке сократить добычу нефти. Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца текущего года. Россия на тот же срок продлила уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Заграница не подкачала».

Милена Костерева

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